В Год педагога и наставника в Ингушетии будет проведено более 10 региональных конкурсов

«В мероприятии примут участие представители органов исполнительной и законодательной власти, заслуженные учителя, ветераны педагогического труда, молодые педагоги, руководители образовательных учреждений. Уже в марте пройдет республиканская конференция «Педагогические идеи прошлого, не утратившие актуальность в современной педагогике», на основе деятельности выдающихся учителей Макаренко и Ушинского, — отметили в пресс-службе.

В течение года лучшие преподаватели учебных заведений примут участие в региональных этапах всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Мастер года», «Шаг навстречу», «Педагогический дебют», «Воспитать человека» и других. Будут проведены 11 республиканских конкурсов, а также мастер-классы для педагогов дополнительного образования.

Всего в план мероприятий Года педагога и наставника вошли около 40 событий, направленных на привлечение внимания к профессии и повышению статуса учителя.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов напомнил, что два великих советских педагога Макаренко и Ушинский до сих пор остаются самыми авторитетными учителями, которые смогли создать эффективную педагогическую систему, востребованную даже в других странах.

«Мы должны вернуть высокий статус учительскому труду, деятельности педагога и наставника. В юном возрасте, когда мировоззрение ребенка еще не сформировано, кроме родителей его должны сопровождать другие взрослые люди, которым они могут доверять. И такими людьми часто становятся учителя и наставники. Это очень ответственная роль и сегодня имеет для нас особенное значение. С пониманием этой роли и связано решение Президента России Владимира Путина 2023 год объявить Годом педагога и наставника», — отметил руководитель субъекта.