В горах Ингушетии оборудуют подсветкой 11 средневековых башен

«В этом году в Ингушетии будет запущена программа благоустройства туристических маршрутов, смотровых площадок и прогулочных зон при финансовой поддержке Ростуризма. Планируется, что в рамках программы до конца этого года ночной подсветкой будут оборудованы 11 средневековых башен в Джейрахском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году в горах республики на одном из самых больших башенных комплексов в Ингушетии «Эрзи» уже установлено освещение. Он включает более восьми боевых башен и две жилые башни.