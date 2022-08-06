Туризм

В горах Ингушетии оборудуют подсветкой 11 средневековых башен

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В 2022 году в Ингушетии будет запущена программа благоустройства туристических маршрутов, смотровых площадок и прогулочных зон, в рамках которой 11 средневековых башен в Джейрахском районе будут оборудованы подсветкой, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«В этом году в Ингушетии будет запущена программа благоустройства туристических маршрутов, смотровых площадок и прогулочных зон при финансовой поддержке Ростуризма. Планируется, что в рамках программы до конца этого года ночной подсветкой будут оборудованы 11 средневековых башен в Джейрахском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году в горах республики на одном из самых больших башенных комплексов в Ингушетии «Эрзи» уже установлено освещение. Он включает более восьми боевых башен и две жилые башни.

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