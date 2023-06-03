В городе Карабулаке Ингушетии открыли новую школу на 720 мест

«Открытие новой школы — это всегда долгожданное позитивное событие для жителей. По уровню оснащенности учреждение смело можно назвать школой будущего», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, в образовательной организации имеются высокотехнологичные кабинеты и лаборатории, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, мастерские по металлу, дереву, кулинарии и швейному делу, пищеблок и столовая, актовый зал, большая благоустроенная многофункциональная территория.

Учебные кабинеты оснащены интерактивным программно-аппаратным комплексом, документ-камерами, акустической системой для аудитории, также имеется мобильный компьютерный класс.

Также для реализации дополнительного образования в кабинете музыки имеется большое количество музыкальных инструментов: пианино, комплект баянов ученических, детский барабан, тамбурин, ксилофон, ударная установка, треугольник, набор колокольчиков, скрипки, флейта, труба, кларнет, балалайка, гусли, домра.

Кабинет робототехники оснащен ноутбуками, проекторами, настенными, интерактивными досками и столами, наборами инструментов. Созданы все условия и в шахматном кабинете.

«Наши школьники должны хорошо знать различные науки и быть при этом патриотами родной страны. Все условия для достижения этих целей созданы», — отметил Глава республики.