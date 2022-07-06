В городе Карабулаке Ингушетии выполнен план на весенний призыв в армию

В этом году набор на весеннюю отправку в ряды Вооружённых сил Российской Федерации официально завершается 15 июля, а в Карабулаке план уже выполнен, подчеркнули в местном военном комиссариате.

По словам начальника отдела военно-учётного стола мэрии города Алаудина Картоева, общий наряд в этом году составил 13 человек, на днях на срочную службу отправлены 4 призывника, ранее в рамках весенней кампании российскую армию пополнили 9 новобранцев из Карабулака. Таким образом, плановые показатели достигнуты.

В администрации муниципального образования особо отметили, что все призывники из Карабулака добровольно изъявили желание служить в ВС России.