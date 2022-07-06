Призыв

В городе Карабулаке Ингушетии выполнен план на весенний призыв в армию

0

Карабулак вышел на лидирующие позиции в Ингушетии по организации призывной кампании в армию.

В этом году набор на весеннюю отправку в ряды Вооружённых сил Российской Федерации официально завершается 15 июля, а в Карабулаке план уже выполнен, подчеркнули в местном военном комиссариате.

По словам начальника отдела военно-учётного стола мэрии города Алаудина Картоева, общий наряд в этом году составил 13 человек, на днях на срочную службу отправлены 4 призывника, ранее в рамках весенней кампании российскую армию пополнили 9 новобранцев из Карабулака. Таким образом, плановые показатели достигнуты.

В администрации муниципального образования особо отметили, что все призывники из Карабулака добровольно изъявили желание служить в ВС России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Вопросы взаимодействия бизнеса и государства обсудят на двухдневном форуме ФАС в Ингушетии
СУ СКР по Ингушетии предупреждает о новом виде телефонного мошенничества
В селе Кантышево Ингушетии начато строительство нового здания участковой больницы
Глава Минздрава Ингушетии принимает участие в конгрессе «Национальное здравоохранение — 2022»
Глава сельской администрации в Ингушетии уплатит штраф за неинформирование о вакантных рабочих местах
Четырехлетняя девочка погибла после падения из окна квартиры многоэтажки в Ингушетии
Музей ИЗО Ингушетии получил в дар копию книги «Хаджи-Мурат» Толстого 1935 года издания
В Ингушетии продолжается формирование именной Ингушской роты для участия в СВО
В Ингушетии очистили русла рек Сунжа и Асса в рамках экологической акции «Вода России»
В Ингушетии за две недели огнеборцы 11 раз привлекались на тушение пожаров
В Ингушетии к 5 годам в колонии-поселении приговорили виновника ДТП с четырьмя погибшими

Главное

Яндекс.Метрика

 