Ремонт

В городе Назрани Ингушетии начат ямочный ремонт центральных и связующих дорог

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Администрацией Назрани начат ямочный ремонт центральных и связующих дорог города, сообщили в мэрии муниципального образования.

«Вместе с тем один из самых острых вопросов у автомобилистов: когда будет ремонт улицы Сулейменова? В 2023 году мы запланировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» капитальный ремонт улицы», — подчеркнул мэр Урусхан Евлоев.

По его словам, вместе с тем в 2022 году буквально до конца текущей недели намечается проведение необходимой работы по восстановлению дорожного полотна на улице Сулейменова и на других улицах города.

Напомним, дорожное полотно на данном участке было разрушено в связи с проводимыми работами по ликвидации порыва водопровода.

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