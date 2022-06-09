В городе Назрани Ингушетии оперативно заделали ямы на дорогах после рейда ОНФ

«Мы направили результаты в администрацию города. В свою очередь местные власти оперативно отреагировали на обращение жителей и Народного фронта, организовав ямочный ремонт на выявленных проблемных участках. При повторном мониторинге мы убедились, что данные участки дорог отремонтированы. Это очередной пример того, что совместные усилия граждан, общественности и местных властей эффективны», — рассказал член регионального штаба Народного фронта в Ингушетии Хаваж-Багаудин Тибоев.

Ранее горожане отправили общественникам информацию об участках дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих ремонта. Эксперты Народного фронта выехали с рейдом в Назрань, где лично убедились в том, что на улице Сулейменова, которая является одной из главных дорожных артерий республики, в нескольких местах повреждено дорожное покрытие и имеются ямы.

При этом общественники рекомендовали местным властям учитывать при организации дорожных работ отвод дождевых вод, чтобы полотно дольше оставалось в хорошем состоянии, а местным жителям — включаться в процесс благоустройства активнее и сообщать о разбитых участках дорог.

«С помощью интерактивной карты убитых дорог каждый желающий в стране может рассказать и показать проблемные участки трасс в своем регионе. А мы в свою очередь в ходе мониторинга дорожно-транспортной сети обращаем внимание властей на наиболее дефектные и аварийно опасные полотна», — дополнил Тибоев.