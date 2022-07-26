В городе Назрани пройдет встреча с молодежью по вопросу формирования именной Ингушской роты

Именная Ингушская рота набирается в 503-м мотострелковом полку, который дислоцируется в сельском поселении Троицкое.

По вопросу формирования именной Ингушской стрелковой роты 34-ой отдельной мотострелковой бригады в Назрани 27 июля (начало в 17 часов) пройдёт встреча с молодёжью. В городском Дворце культуры мероприятие проведут руководитель администрации Главы Ингушетии Джамбулат Оздоев, первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев, военный комиссар республики Тимур Местоев и другие лица, которые подробно расскажут о службе в мотострелковой роте.

По информации мэрии Назрани, гражданам объяснят порядок подачи документов, а также подробно расскажут о службе и о дальнейших перспективах. Вход свободный, участие во встрече могут принимать лица от 16 лет.

Напомним, набор граждан на военную службу по контракту (краткосрочный контракт длится от 3 до 12 месяцев, долгосрочный — 3-5 лет) обеспечивается большим пакетом социальных льгот. В частности, это выслуга лет «один год за три» при участии в специальной военной операции, военная ипотека, пенсия через 12,5 лет службы, статус ветерана боевых действий, страховые выплаты до 12 млн 500 тыс. рублей. Денежное довольствие со всеми доплатами доходит до 300 тыс. рублей. Кроме того, сообщалось, что каждый контрактник, записавшийся в Ингушскую роту, сразу же получит от властей региона по 100 тысяч рублей.

