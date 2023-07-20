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В городе Сунжа Ингушетии отключили газ из-за утечки на трубопроводе

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В Сунже аварийная бригада отключила газоснабжение из-за утечки на газопроводе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе городской администрации.

«По информации ООО «Газпром» межрегионгаз Назрань» в связи с утечкой газа на ул. Кирова по городу Сунжа ограничено газоснабжение с 11:30 мск", - сказал представитель мэрии.

Как пояснил собеседник, сейчас на месте утечки работает аварийная бригада. Муниципальные власти призвали владельцев частных домовладений проявлять бдительность и следить за газовыми приборами для предотвращения несчастных случаев. Газоснабжение планируется восстановить до 13 часов.

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