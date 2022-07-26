В городе Сунжа Ингушетии продолжается строительство очистных сооружений

На месте строительных работ побывал мэр города Аслан Умаров совместно с начальником отдела ГО и ЧС Халидом Бековым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунжи, объект возводится в несколько этапов, в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Отмечается, что строительные работы начались в марте текущего года. На месте уже выполнены земляные и фундаментные работы по позициям: первичные отстойники, аэротенк-денитрификатор, вторичные отстойники, стабилизатор ила, иловая площадка.

На этапе строительства задействовано свыше 40 рабочих, 15 единиц спецтехники и 8 специалистов ИТР.

«Строительство очистных сооружений позволит отвести загрязненные сточные воды в Сунже, Карабулаке и Троицком. Сдача объекта планируется в июле 2024 года», — отметил глава муниципалитета Умаров.