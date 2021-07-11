«В флаге отражается история республики, ее традиции и менталитет. Под национальным стягом мы совершаем подвиги, демонстрируем выдающиеся научные, культурные и спортивные достижения», — написал Калиматов на своей странице в Instagram

Он отметил, что «Государственный флаг Ингушетии всегда будет объединять наш народ, обеспечивая связь и преемственность поколений».

Руководитель субъекта пожелал жителям республики «крепкого здоровья, благополучия и добра, а Ингушетии — мира и процветания».

Напомним, 13 мая 1994 года Народное собрание приняло закон «О государственном флаге Республики Ингушетия» по рисунку, представленному профессором Ибрагимом Дахкильговым. 11 июля 1999 года был принят Конституционный закон «О государственном флаге Республики Ингушетия», признав утратившим силу закон от 13 мая 1994 года.

Вместо прежнего отношения ширины флага к его длине 2:3, новый закон определил отношение 1:2. Изменился радиус внутреннего круга солярного знака и незавершенного круга на конце его лучей. Изменилась и ширина полосы лучей.

К новому закону был приложен и новый рисунок флага: белое полотнище флага окаймлено вверху и внизу зелеными полосами, в центре которого находится алый круг с тремя изогнутыми лучами. Белый цвет издревле почитался ингушами как символ чистоты. Зеленый цвет олицетворяет исповедуемый ингушами ислам. Он же символизирует пробуждение природы, изобилие и плодородие земли Ингушетии.

Солярный знак в центре соединяет три вихровые струи, исходящие из круга, олицетворяющие триединство настоящего, прошлого и будущего. Они повернуты против часовой стрелки. В таком направлении вращаются Земля и другие планеты вокруг Солнца.

Солярный знак означает бесконечное развитие, ведущее к процветанию народа.

Красный цвет солярного знака говорит о многовековой борьбе ингушского народа за право жить на родной земле в мире и согласии, за право созидать.

11 июля 2014 года указом Главы Ингушетии эта дата установлена как День Государственного флага республики.