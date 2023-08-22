Фестиваль

В Ингушетии 10 победителей первого фестиваля цветов получат 1 млн рублей

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В Ингушетии определились 10 победителей из 39 конкурсантов первого республиканского «Фестиваля цветов», инициированного Главой республики Махмуд-Али Калиматовым.

Занявшая первое место жительница сельского поселения Экажево Назрановского района Зейнап Галаева получит 300 тыс. рублей. 200 и 150 тыс. рублей соответственно — жительницы Гамурзиевского административного округа Назрани Фатима Албогачиева и Мовлотхан Цицкиева из села Троицкое Сунженского района за второе и третье места. Еще семеро участников конкурса решением комиссии — по 50 тыс. рублей.

Средства на поощрение конкурсантов выделены из Национального фонда развития Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов считает, что каждый участник «Фестиваля цветов» ответственно подошел к озеленению и цветочному оформлению территории своего домовладения. По его мнению, конкурс должен стать еще одной ежегодной традицией.

«Жители нашей республики показали, что творческий подход им далеко не чужд и это радует. Хотелось бы верить, что в следующем году еще больше людей захотят принять участие и получить денежный приз, который могут направить на дальнейшее оформление своих домовладений. Отмечу, что в этом году поступило 62 заявки. По опыту конкурса на лучшее подсобное хозяйство могу сказать, что в следующем году желающих попробовать себя в таком красивом мероприятии будет еще больше. Искренне поздравляю победителей 2023 года, и надеюсь, что они станут примером для остальных наших жителей, которые хотели бы заняться цветоводством, но не находили на это время и средства», — цитирует Махмуд-Али Калиматов его пресс-служба.

Напомним, что в Ингушетии в текущем году уже третий раз проходил конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство, его призовой фонд составил уже 3 млн рублей.  

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