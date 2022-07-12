В Ингушетии 10 семей правоохранителей получили ключи от квартир
По поручению министра внутренних дел по Ингушетии Михаила Коробкина его заместитель Василий Пономарев в торжественной обстановке вручил ключи от новых квартир семьям действующих, отставных и погибших при исполнении служебного долга правоохранителей.
10 квартир перешли в собственность новых хозяев, получивших их в порядке строгой очереди, исходя из времени постановки на соответствующий учет и на основании документов, подтверждающих право на получение жилья, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Пономарев тепло поздравил коллег с новосельем, мероприятие завершилось памятным фотографированием, говорится в релизе.