В Ингушетии 26 декабря будут встречать поезд Деда Мороза

По ее словам, специальный поезд прибудет в 8:40. До 12 часов дня будут проходит праздничные мероприятия: концерт, викторина, новогодние подарки, а, главное, общение с Дедом Морозом, который проведет тур по оформленному составу и сфотографируется со всеми желающими.

Встретят Деда Мороза на перроне вокзала воспитанники интернатов и школьники — порядка 100 детей в возрасте от 7 до 12 лет. «Будут организованы группы детей, которые посетят новогодний поезд. Посещение платное — стоимость билета — 1 950 рублей на ребенка и 2 450 рублей на ребенка с родителем», — цитирует министра пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Она добавила, что каждая группа состоит из 15-ти детей, и, так как тематический состав будет находиться в городе 3 часа, планируется собрать 5 групп с сопровождающими.

Напомним, 5 декабря стартует путешествие Деда Мороза из Великого Устюга по стране на специальном поезде, подготовленном для него Российскими железными дорогами. Специальный поезд будет находиться в пути 41 день, преодолеет более 13 тыс. километров пути с остановками в 36 городах.