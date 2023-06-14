В Ингушетии 4 человека пострадали при столкновении пассажирского микроавтобуса и легковушки

Травмированные доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу работниками Центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи и на попутном транспорте. Детей среди участников ДТП нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались сотрудники ПСО «Эрзи» Назрани, «24» Карабулака и «Ингушский» из сельского поселения Галашки Сунженского района, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что сообщение об автоаварии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 17:44 мск сегодня.