В Ингушетии 7 лет колонии получил 70-летний пенсионер за убийство односельчанина

«Судом установлено, что мужчина 7 ноября 2021 года по месту своего жительства в селении Нестеровское, увидев приехавшего к своим соседям односельчанина, с которым у него ранее сложились неприязненные отношения по малозначительному поводу, и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, нанес ему ножевое проникающее ранение в грудную клетку. В результате причиненного ранения 56-летний потерпевший скончался во дворе соседнего дома», — говорится в сообщении.

Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России (убийство).

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.