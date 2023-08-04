В Ингушетии 8 и 10 лет тюрьмы получили два иностранца за попытку сбыть героин

Отмечается, что злоумышленники, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в сентябре 2021 года в Москве приобрели бесконтактным способом из «закладки» героин, массой около 287 гр. Наркотики на автомобиле они перевезли во Владикавказ, там расфасовали при помощи электронных весов на 168 свертков. Затем осужденные на такси приехали в город Назрань для оборудования тайников.

Координаты с указанием местонахождения «закладок» они должны были направлять своему сообщнику, посредством обмена сообщениями через мессенджер в сети «Интернет». Но, довести свой преступный умысел до конца не смогли, поскольку 23 сентября 2021 года были задержаны правоохранителями с поличным.

Магасский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, роли и степени участия в совершении преступления, приговорил иностранцев к лишению свободы сроком на 8 и 10 лет соответственно.

Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.