В Ингушетии Александр Емельяненко проведет мастер-класс для любителей единоборств

Как сообщили в Минспорта республики, Александр Емельяненко является одним из самых известных и талантливых российских бойцов в сфере смешанных единоборств. Он имеет множество побед и заслуженно признан одним из лучших в своей категории.

«Емельяненко известен не только своими спортивными достижениями, но и своим харизматичным образом. Его участие в мастер-классе обещает быть захватывающим и полезным для всех желающих улучшить свои навыки в боевых искусствах», — подчеркнули организаторы мероприятия.

Отмечается, что все участники смогут задавать интересующие их вопросы и получить личные консультации от спортсмена.

Напомним, Александра Емельяненко проходил реабилитацию в Ингушетии, в центре восстановления личности «Иман».