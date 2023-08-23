Взятка

В Ингушетии арестовали налогового инспектора за взятку

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Подозреваемый в получении взятки при оформлении патента налоговый инспектор арестован, сообщили в среду газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального управления СК России.

«Магасский районный суд в Ингушетии по ходатайству следствия избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник.

Ранее газета сообщала о его задержании. 11 августа частный предприниматель обратился в налоговую инспекцию с заявлением о получении патента на розничную продажу слабоалкогольной продукции. Через несколько дней налоговый инспектор в сговоре с неустановленным лицом в служебном кабинете ведомства получил от бизнесмена взятку в размере 100 тыс. рублей за выдачу патента.

Ему инкриминируют п. «а» ч. 5 ст. 290 УК России.

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