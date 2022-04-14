В Ингушетии будет обеспечено надежное электроснабжение в сезон весенне-летнего половодья

Этому способствует комплекс обязательных и дополнительных мероприятий, который специалисты филиала «Ингушэнерго» уже завершили, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, пик паводков в республике обычно приходится на конец мая – начало июня с выпадением ливневых осадков и повышением температурного режима в горах.

По данным энергетиков, в зоне возможного подтопления находятся отдельные участки воздушной линии электропередачи 10 кВ, запитывающей горный Джейрахский район, а также трех воздушных линий электропередачи 110 кВ, обеспечивающих электроснабжение городов Магас, Малгобек, Назрань, Назрановского и Малгобекского районов.

Специалисты провели осмотры и диагностику технического состояния электросетевых объектов. У опор, находящихся в поймах рек и подверженных затоплению и размыву, обновлены рейки и реперы для замера уровня паводковых вод, укреплены фундаменты. К работе готовы специальный автотранспорт и передвижные резервные источники электроснабжения.

На период паводка будет организовано дежурство ответственных специалистов и персонала аварийно-восстановительных бригад. Энергетики для этого прошли инструктажи о порядке организации работ в электроустановках и на ЛЭП, расположенных в зонах подтопления. Действия координируются с Росгидрометом, ГУ МЧС России по Ингушетии и муниципалитетами.

«Комплекс реализованных мероприятий позволит обеспечить надежное электроснабжение в сезон возможной угрозы «большой воды» для порядка 250 тысяч жителей и более 320 социально значимых учреждений региона. После окончания паводкового периода рабочие группы проведут обследование энергетических объектов. В случае выявления повреждений и дефектов будут оперативно реализованы мероприятия по их устранению», - отметили в пресс-службе.