Цифровизация

В Ингушетии будут размещать рекламу на цифровых уличных щитах

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Премьер-министр республики Владимир Сластенин вместе с представителями ответственных ведомств и органов муниципальной власти провел выезд по городам республики, чтобы определить местоположение флагштоков и 15 цифровых баннеров, переданных депутатом Госдумы Бекханом Барахоевым, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.

Как отметил собеседник издания, данное направление развивает рекламные возможности, позволяет улучшить визуальный облик населенных пунктов, способствует информационному обмену с населением.

В основном, размещение панелей планируется вдоль дорог, что по словам премьера, имеет ряд преимуществ.

«Они позволят привлечь больше внимания и сделать рекламу и информацию более заметной и запоминающейся за счет своей яркости. Также билборды легко обновляются и изменяются. Это дает возможность быстро реагировать на изменения, например, давать актуальную информацию о мероприятиях, объявлениях или новостях. Кроме того, цифровые технологии позволяют показывать не только статичные изображения, но и видеоролики или анимацию, что обогащает информационный контент и подачу», — отметил Владимир Сластенин.

Вместе с этим ожидается, что создание эффективной рекламной сети путем установки цифровых экранов послужит дополнительным источником дохода для муниципалитетов республики и будет способствовать развитию бизнеса и экономики.

Глава правительства поручил установить электронные щиты в декабре текущего года.

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