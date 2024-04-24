В Ингушском госуниверситете появятся электронные зачетки и студенческие билеты

«Внутренние системы Ингушского госуниверситета готовы к интеграции в проект Минобрнауки и Минцифры. В оцифрованной базе данных вуза содержится вся необходимая для этого информация: успеваемость учащихся, данные о переводе с курса на курс и другие сведения», — рассказала собеседница.

По ее словам, цифровизация студенческих документов не только облегчит доступ к информации об учащихся для структурных подразделений университета, занимающихся документооборотом, но также сыграет существенную роль в обеспечении прозрачности процессов.

«Переход на цифровые аналоги документов будет добровольным и не отменит действия их бумажных вариантов. Тестовый переход будет постепенным, начнем с апробации на нескольких факультетах», — отметил проректор ИнгГУ по цифровой трансформации Мусса Гасаров.

Он уточнил, что университет планирует присоединиться к участникам эксперимента в течение 2024 года.

Кроме того, электронные студенческие документы могут расширить свои функции и стать цифровым ключом не только к учёбе и разрешению на проживание в общежитии, но и к получению доступа на территорию университета и проезду в общественном транспорте. Также они могут стать ключом к сервисам государственных услуг.

Напомним, проведение эксперимента по переводу в электронный вид студенческих билетов и зачетных книжек было утверждено постановлением правительства Российской Федерации.