В Ингушетии будут укреплять межнациональное и межконфессиональное согласие

«Обсуждались вопросы межэтнического и межконфессионального единства между народами, проживающими в регионе. Руководством Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики, а также Комитета по делам молодежи был представлен подробный отчет о работе, проделанной ведомствами в этом направлении», — сказал собеседник.

Открывая заседание, Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что важно сохранять национальную идентичность.

«Человек должен знать, кто он, откуда, кем были его предки, какой они веры, знать историю народа, его заслуги, обычаи и традиции. Поняв ценность этих знаний, он начинает уважать самобытность других народов», — сказал руководитель субъекта.

Руководитель Миннаца Руслан Мизиев доложил о масштабной комплексной деятельности ведомства, направленной на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.

«Важную роль в этом играют средства массовой информации. Одним из ключевых элементов успешной реализации государственной национальной политики в Ингушетии является информирование населения о развитии системы межнациональных отношений в республике, а также о принимаемых мерах по сохранению языков, культур и традиций всех ее многонациональных народов», — отметил министр.

Руслан Мизиев назвал несколько региональных СМИ, которые активно занимаются освещением этнокультурной тематики на постоянной основе. Среди них — два телеканала, а также печатные издания «Сердало» и «Ингушетия», а также различные муниципальные газеты.

Сообщается, что в 2023 году Министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии учрежден Республиканский конкурс на самую выдающуюся журналистскую работу, посвященную вопросам межнациональности и межконфессионального сотрудничества.

Министр отметил, что в настоящее время разрабатывается YouTube-канал АНО «Комитет духовно-нравственного и патриотического просвещения», ранее уже созданы страницы в социальных сетях VK и Telegram. Ведется процесс регистрации аккаунтов для имамов и духовных лидеров в социальных медиа с целью повысить эффективность работы существующих ресурсов.

Отмечается, что в системную работу по укреплению и гармонизации межнациональных отношений активно вовлечен и региональный Комитет по делам молодежи.

Руководитель Коммолодежи Адам Мальсагов отметил, что ключевой роль в развитии и поддержании уровня культуры межнационального общения принадлежит организации форумных кампаний и межрегиональных проектов, которые проводятся как в нашем регионе, так и за его пределами.

В заключение заседания, глава Ингушетии акцентировал внимание на необходимости нестандартного подхода к данной задаче, подчеркнув, что это требует гибкости и оригинальности.