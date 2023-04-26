В Ингушетии чествовали ликвидаторов аварии на ЧАЭС 37 лет назад

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что из республики в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС приняли участие 202 человека.

Ежегодно 26 апреля в нашей стране в каждом городе проходят мероприятия, на которых вспоминают подвиг «чернобыльцев» и чествуют сегодня живущих за их героизм и отвагу. Ликвидация последствий катастрофы ˗ это символ беспримерного мужества и подвига людей, которые ценой своих жизней защитили жизни миллионов мирных людей и спасли от экологической катастрофы весь мир, отмечается в релизе.

Со словами благодарности от имени всего личного состава ГУ МЧС к принимавшим участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы обратился начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения Адам Ганиев.

«Масштабы трагедии могли стать неизмеримо большими, если бы не беспримерное мужество и самоотверженность пожарных, военнослужащих, специалистов, медицинских работников, которые с честью выполнили свой профессиональный и гражданский долг», — отметил Ганиев.

Мероприятие продолжилось вручением благодарностей от начальника Главного управления генерал-майора Вячеслава Борисова ветеранам ликвидации аварии на ЧАЭС.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции произошла крупнейшая по масштабам техногенная катастрофа ХХ века, до сих пор точно неизвестно число людей, которые погибли и пострадали при этом.

Авария полностью разрушила реактор, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. На ликвидацию последствий катастрофы мобилизовали более 600 тыс. человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей. До сих пор станция не работает, а территория вокруг нее является зоной отчуждения.