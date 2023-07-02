Хоккей

В Ингушетии чествовали молодого хоккеиста Адама Евлоева

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В министерстве по физической культуре и спорту Ингушетии чествовали молодого хоккеиста Адама Евлоева.

Как сообщили в спортивном ведомстве региона, в ходе встречи министр Али Дошхоклоев вручил Адаму благодарность за его высокие результаты в хоккее.

Отмечается, что Евлоев начал свой путь в хоккее еще в детстве в городе Павлодар, где он присоединился к хоккейному клубу «Иртыш». В 8 лет он впервые встал на коньки и уже тогда проявил большой талант. В 11 лет Адам получил приглашение играть за столичный клуб «Барыс» в Астане. Там он провел 10 лет, развивая свои навыки и оттачивая мастерство.

Два года назад, в 2021 году, спортсмен перешел в профессиональную взрослую лигу хоккейного клуба «Иртыш» и продолжает играть в ней по сей день. Это был важный шаг в его карьере, который позволил продолжить развиваться и достигать новых высот.

Евлоев является мастером спорта Казахстана по хоккею с шайбой. Он уже имеет впечатляющие достижения на своем счету — стал шестикратным чемпионом этой республики и серебряным призером мирового турнира до 18 лет. Также он получил серебряный приз на турнире четырех наций в Латвии.

Министр Али Дошхоклоев выразил свою благодарность и признание Адаму за его талант и преданность хоккею. Он подчеркнул, что такие спортсмены являются гордостью своей родины и могут стать примером для других молодых людей.

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