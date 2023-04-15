В Ингушетии четверо членов бандгруппы нейтрализованы в ходе КТО

«Нейтрализованы четверо бандитов, двое задержаны и дают показания. Осуществляется розыск их пособников», — сказал руководитель республики.

По его словам, в Малгобекском районе Ингушетии продолжается контртеррористическая операция по пресечению деятельности вооруженной группы бандитов, которые в марте и апреле текущего года совершили ряд нападений на представителей сил правопорядка, в результате чего трое сотрудников полиции погибли, пятнадцать получили ранения различной степени тяжести. Совершившие преступление бандиты объявили себя сторонниками запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ.

В результате комплекса скоординированных действий органов безопасности, внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу. На основании их показаний были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны девять жителей Ингушетии и Чеченской Республики, оказывавшие пособническую помощь преступникам при их передвижении и поиске укрытия.

Силами правопорядка проводятся целенаправленная работа по выявлению иных лиц, оказывающих содействие преступникам. Розыск двух оставшихся членов банды продолжается.

Правоохранительные органы призывают граждан, проживающих вблизи проведения КТО, сохранять спокойствие и бдительность, а также предупреждают тех, кто попытается оказать помощь преступникам, о предусмотренной законом уголовной ответственности.