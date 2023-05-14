Происшествие

В Ингушетии четыре человека пострадали в результате хлопка газа в доме

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Хлопок газовоздушной смеси произошел в одном из домов в Малгобекском районе, есть пострадавшие, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ГУМЧС МЧСРФ по республике.

«В 20:25 в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в сельском поселении Нижние Ачалуки, в районе центральной мечети, произошел хлопок газовоздушной смеси в частном жилом доме», — сказал представитель пресс-службы.

По прибытии на место спасатели установили, что при происшествии пострадали четыре человека, которых доставили в больницу Малгобекского района.

В результате инцидента произошло возгорание домовладения.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ликвидации последствий ЧП привлекались 13 специалистов и 8 единиц спецтехники.

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