В Ингушетии число самозанятых увеличилось в 2,5 раза

«Юрий Яковлевич отметил, что субъекты округа достаточно эффективно выполняют поручение Президента Российской Федерации по снижению неформальной занятости», — сообщил Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, в республике эта работа проводится достаточно эффективно — более 12,8 тыс. физических лиц зафиксировали статус самозанятых. По сравнению с 2022 годом, это число увеличилось в 2,6 раза. Статус позволяет им легально вести бизнес и получать доход без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

«В январе-мае 2023 года при проведении проверок, совместно с органами прокуратуры, государственными инспекторами труда выявлено 113 человек, осуществляющих работу без оформления трудовых договоров на строительных объектах. Принимаемые меры, а также активная разъяснительная работа стимулируют работодателей к добровольному оформлению трудовых отношений с работниками. Последние, в свою очередь, тоже оказываются мотивированными на долгосрочные отношения с работодателем», — отметил Глава.

По его мнению, такой здравый подход к предпринимательской деятельности выгоден для всех заинтересованных сторон.

«Кроме того, он гарантирует бизнесу стабильность и правомочность, а это важные факторы для привлечения в сферу малого и среднего предпринимательства новых субъектов», — считает Калиматов.

«Не остался без внимания и вопрос о практике применения государственной помощи на основании социального контракта. Хочу отметить, что в Ингушетии в прошлом году этой поддержкой смогли воспользоваться более 4,5 тыс. человек», — добавил Калиматов.