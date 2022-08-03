В Ингушетии до конца года планируется завершить строительство 21 школы
В Ингушетии до конца текущего года планируется завершить строительство 21 общеобразовательного учреждения в рамках реализации национального проекта «Образование», об этом сообщила глава образовательного ведомства региона Эсет Бокова.
По её словам, это позволит сократить дефицит посадочных ученических мест в школах республики на 59%, сейчас актуальная потребность составляет 24 297 мест.
Отмечается, что школы будут открыты в городах Назрани, Сунже, Карабулаке и сельских поселениях Яндаре, Экажево, Инарки, Верхние Ачалуки, Троицкое, Ольгети, Долаково, Барсуки, Али-Юрт, Сурхахи.
«Несомненно, нацпроект «Образование» открывает новые возможности — строительство новых школ позволит не только улучшить условия получения качественного общего образования, но и решить актуальную проблему переполненности классов», — подчеркнула Бокова.