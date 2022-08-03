В Ингушетии до конца года планируется завершить строительство 21 школы

По её словам, это позволит сократить дефицит посадочных ученических мест в школах республики на 59%, сейчас актуальная потребность составляет 24 297 мест.

Отмечается, что школы будут открыты в городах Назрани, Сунже, Карабулаке и сельских поселениях Яндаре, Экажево, Инарки, Верхние Ачалуки, Троицкое, Ольгети, Долаково, Барсуки, Али-Юрт, Сурхахи.

«Несомненно, нацпроект «Образование» открывает новые возможности — строительство новых школ позволит не только улучшить условия получения качественного общего образования, но и решить актуальную проблему переполненности классов», — подчеркнула Бокова.