В Ингушетии егеря подкармливают диких животных и обеспечивают водой

Спрессованная соль — жизненно необходимый элемент подкормки, самое вкусное лакомство для копытных — кукурузное зерно. Кормушки расставляются в тех местах, где замечена наибольшая концентрация диких животных. Лесных обитателей также снабжают водой в эти знойные дни, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Кроме того, егеря, в рамках биотехнических работ, установили фотоловушки. По словам начальника Назрановского охотничьего участка Хасана Цечоева, в скором времени можно будет просмотреть фото и видеоматериал с установленных камер наблюдения.