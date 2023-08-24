Фауна

В Ингушетии егеря подкармливают диких животных и обеспечивают водой

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В Ингушетии егеря подкармливают диких животных и обеспечивают водой, поскольку в регионе установилась аномально жаркая погода.

Спрессованная соль — жизненно необходимый элемент подкормки, самое вкусное лакомство для копытных — кукурузное зерно. Кормушки расставляются в тех местах, где замечена наибольшая концентрация диких животных. Лесных обитателей также снабжают водой в эти знойные дни, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Кроме того, егеря, в рамках биотехнических работ, установили фотоловушки. По словам начальника Назрановского охотничьего участка Хасана Цечоева, в скором времени можно будет просмотреть фото и видеоматериал с установленных камер наблюдения.

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