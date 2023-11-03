В Ингушетии эвакуируют с горы пострадавшего альпиниста

Сообщение о том, что один из участников в составе группы альпинистов при восхождении на гору «Цей-Лоам» в Джейрахском районе повредил ногу поступило в дежурную смену чрезвычайного ведомства сегодня в 11:56 мск.

«У пострадавшего предварительно зафиксирован ушиб голеностопа, ему на месте оказана первая медицинская помощь. Ориентировочное время на спуск травмированного, для передачи бригаде скорой помощи, - 2 часа», — отметили в МЧС по региону.

Обстоятельства происшедшего уточняются.