В Ингушетии газовики за полгода взыскали 469 млн руб. с потребителей-должников

Региональная компания идет навстречу абонентам при возникновении сложной финансовой ситуации и предлагает воспользоваться рассрочкой платежа. Это позволяет потребителям избежать ситуаций, связанных с обращением в судебные органы для принудительного взыскания задолженности.

«К сожалению, в регионе есть потребители, которые не соблюдают установленные сроки оплаты. Мы предлагаем абонентам-должникам не доводить ситуацию до принятия крайних мер и оплатить долги за газ в кратчайшие сроки», — отметил гендиректор «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов, сообщает пресс-служба компании.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в группу Газпром межрегионгаз, осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Ингушетии.

Информацию об имеющейся задолженности за газ перед компанией можно получить по адресам и контактным телефонам, указанным на сайте компании mrgnazran.ru.