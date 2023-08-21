Кража

В Ингушетии гражданку Таджикистана уличили в хищении смартфона

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В Ингушетии задержали иностранку, укравшую мобильный телефон Samsung Galaxy A12, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Ранее в дежурную часть МО МВД России «Сунженский» обратилась местная жительница с заявлением о том, что у нее в городском торговом центре украли смартфон. Участковый уполномоченный полиции по горячим следам установил и доставил в отдел гражданку Таджикистана, у которой принята явка с повинной.

В действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК России.

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