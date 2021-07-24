В Ингушетии к июлю текущего года объем производства сельхозпродукции вырос на 10%

«Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхоз организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в июне 2021 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 1,028 млрд рублей, а в январе-июне 2021 года составил 6,06 млрд рублей — 110,1% к первому полугодию прошлого года», — говорится в сообщении.

В частности, согласно статистике, в регионе на 3,2 тыс. га увеличилась площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года. А что касается животноводства, поголовье КРС составило 69123 голов, что на 1,6% больше к соответствующей датой предыдущего года. В структуре поголовья скота на хозяйства населения 52% приходится на поголовье крупного рогатого скота и 18,2% — на овец и коз.

Рост объема производства в сфере сельского хозяйства можно связать с погодными условиями, которые в этом году сложились в пользу аграриев, отметил замминистра сельского хозяйства Ингушетии Мухажир Албаков.

«Рост за прошедший период текущего года связан с тем, что прошлый 2020 год был очень сложным, аномально жарким и засушливым. А в 2021 году погодные условия, напротив, позволили аграриям улучшить результат», — сказал он ТАСС.

Отметим, что животноводство является одной из основных отраслей в АПК республики, динамика прироста осуществляется за счет государственной поддержки, направленной на создание КФХ и семейных животноводческих ферм. Ранее власти Ингушетии сообщили, что намерены в этом году увеличить поголовье мелкого рогатого скота на 10 тыс. В январе 2021 года было закуплено более 2 тыс. голов овец для восстановления восьми простаивающих кошар в регионе.

По данным республиканского Минсельхоза, в регионе 14 сельскохозяйственных госпредприятий, в 2020 году доходы семи подведомственных сельхозпредприятий покрыли приобретение поголовья мелкого рогатого скота в количестве 3 300 голов. Еще четырьмя предприятиями — «Малгобекское», «Алханчуртское», «Беркат» и «Магас» — приобретено более 300 голов КРС.