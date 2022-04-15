Каникулы

В Ингушетии летним отдыхом охватят более 5 тыс. детей

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В Ингушетии летних отдыхом охватят 5007 детей. Для этого будут задействованы 4 стационарных и 45 пришкольных лагерей, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Отмечается, что в лагерях круглосуточного пребывания отдохнут 1479 человек. Это — «Эрзи» в Джейрахском районе республики, «Нефтяник» в городе Малгобеке, лагерь имени Комарова в Сунженском районе и центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» в Малгобекском районе.

В пришкольных лагерях дневного пребывания отдыхом будет охвачено 3528 детей.

В настоящее время проводятся текущие ремонтные работы, осуществляется благоустройство прилегающих территорий и устранение замечаний по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности детских лагерей.

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