В Ингушетии летом планируется открыть оптово-распределительный центр для стабилизации цен

В центре будет реализовываться сельскохозяйственная продукция, рыба, мясо, колбасы, консервы, овощи, сообщается Telegram-канале правительства региона.

В настоящее время построено около 25 боксов. Помимо них и административных помещений, на территории центра создано овощехранилище на 2 тыс. тонн.

Местные аграрии и производители из других регионов и стран смогут реализовывать здесь свою продукцию. Для гостей будут созданы условия — 30 гостиничных номеров, чтобы они могли с комфортом работать не один день и оставаться здесь на ночь, говорится в сообщении.