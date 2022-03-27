В Ингушетии летом планируется открыть оптово-распределительный центр для стабилизации цен
Оптово-распределительный центр «Магас» планируют открыть в июне текущего года в Ингушетии, что позволит проводить регулярные выставки и стабилизировать цены на продукты.
В центре будет реализовываться сельскохозяйственная продукция, рыба, мясо, колбасы, консервы, овощи, сообщается Telegram-канале правительства региона.
В настоящее время построено около 25 боксов. Помимо них и административных помещений, на территории центра создано овощехранилище на 2 тыс. тонн.
Местные аграрии и производители из других регионов и стран смогут реализовывать здесь свою продукцию. Для гостей будут созданы условия — 30 гостиничных номеров, чтобы они могли с комфортом работать не один день и оставаться здесь на ночь, говорится в сообщении.