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В Ингушетии мэрия Сунжи добилась возврата в муниципальную собственность 36 земельных участков

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Администрация Сунжи добилась возврата 36 незаконно выделенных земельных участков в муниципальную собственность, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

В зале судебных заседаний Сунженского суда завершился заключительный процесс по незаконно выделенным земельным участкам, на которых изначально планировалось строительство социально значимого объекта — общеобразовательной школы № 6 г. Сунжа.

Отмечается, что в соответствии с поручением мэра Аслана Умарова, правовой сектор администрации Сунжи год добивался возврата земельных участков в муниципальную собственность, привлекая на первоначальном этапе представителей депутатского корпуса, общественников, духовенства, а также жителей города.

По проведенным проверкам, 36 участков общей площадью 2,8 гектара земли мошенническими действиями были переданы в собственность граждан несоответствующим заявленным категориям — малообеспеченные и малоимущие, а также гражданам, которым ранее выделялись неоднократно бесплатно в собственность земельные участки.

В результате чего муниципалитет лишился возможности реализации государственной программы национального проекта «Образование», в соответствии с которой в городе предполагалось строительство средней общеобразовательной школы.

Национальный проект предполагает строительство школ для сокращения трехсменки и создания благоприятных удобств для обучения детей в современных условиях, что дает дополнительные возможности детям для самореализации и развития талантов.

Сообщается, что преступные действия сулили подорвать исполнение госпрограмм, а вопрос сокращения трехсменного обучения детей в школе мог оттянуться на долгие годы.

Изучив материалы дела, Сунженский районный суд постановил признать недействительным постановление администрации МО «Городской округ город Сунжа» от 2018 года и аннулировать права собственности на земельные участки.

Возвращенные земли будут использованы в соответствии с их изначальным назначением согласно генеральному плану г. Сунжи.

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