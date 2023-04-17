В Ингушетии муниципальный чиновник подозревается в присвоении 1 млн рублей

Отмечается, что чиновник заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивные договоры на выполнение различных работ по благоустройству территории округа, обналиченные денежные средства передавались ему.

В действиях муниципального служащего усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).