Хищение

В Ингушетии муниципальный чиновник подозревается в присвоении 1 млн рублей

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В Ингушетии глава администрации одного из административных округов Назрани подозревается в присвоении 1 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что чиновник заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивные договоры на выполнение различных работ по благоустройству территории округа, обналиченные денежные средства передавались ему.

В действиях муниципального служащего усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

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