Мошенничество

В Ингушетии мужчина и пять женщин ответят в суде за мошенничество на 3,2 млн руб.

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Магасский районный суд рассмотрит уголовное дело шести участников преступной группы, обвиненных в крупном мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«По версии следствия, участники преступной группы — мужчина и пять женщин с 2017 г. по 2020 г. с использованием подложных документов незаконно обналичивали государственные сертификаты на материнский капитал. В результате федеральному бюджету причинен ущерб в размере более 3,2 млн рублей», — сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, им вменяют ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В рамках уголовного дела прокурор заявил гражданский иск о взыскании с обвиняемых всей суммы причиненного государству ущерба.

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