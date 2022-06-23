В Ингушетии начал работу летний читальный зал Национальной библиотеки

Свой первый выезд библиотекари совершили сегодня, 23 июня, в Магас, где с 11:00 жители столицы могли ознакомиться с новинками книг и периодики из фондов библиотеки, которые можно было читать прямо на природе.

«Внестационарный читальный зал будет работать в разных уголках нашей республики весь летний период на базе многофункционального мобильного культурного центра. Центр оснащен новейшим компьютерным оборудованием с выходом в интернет, которым сможет воспользоваться каждый, включая людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал газете «Ингушетия» представитель НБРИ.

По его словам, библиотекари также подготовили программу презентаций различных сетевых библиотечных проектов, которую представят в рамках работы летнего читального зала.