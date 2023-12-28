Награждение

В Ингушетии наградили учителей и воспитателей

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Министр образования и науки республики Эсет Бокова вручила награды особо отличившимся работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе образовательного ведомства по региону, награждение проходило в рамках Года педагога и наставника.

Наградами были отмечены педагоги, занимавшие призовые места и становившиеся лауреатами в различных престижных конкурсах, таких как «За нравственный подвиг учителя», «Учитель-дефектолог», «Воспитатель года» и так далее.

«Желание участвовать в профессиональных состязаниях говорит о непременном стремлении педагогов к самосовершенствованию и повышению профессиональных компетенций. Это еще раз доказывает то, что среди наших воспитателей, учителей, преподавателей есть нацеленные на успех, замотивированные и грамотные специалисты», — подчеркнула Эсет Бокова, обращаясь к собравшимся.

Руководитель Минобрнауки Ингушетии поздравила всех присутствующих с достижением подобных высот на профессиональном поприще, а также пожелала им счастья, здоровья, добра и успехов в дальнейшем.

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