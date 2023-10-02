В Ингушетии нарушения правил охоты будут выявлять с помощью тепловизора

По информации экологического ведомства, впервые было использована специальное оборудование — тепловизор. С его помощью можно обнаруживать теплочувствительные объекты на расстоянии несколько сотен метров.

Минприроды призывает охотников лояльно относиться к появлению инспекторов и предъявлять все необходимые документы по первому требованию. При себе необходимо иметь охотничий билет, разрешение на добычу и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Напомним, что в этом году сезон охоты начался 19 августа и продлится до конца декабря текущего года.