Охотуправление

В Ингушетии нарушения правил охоты будут выявлять с помощью тепловизора

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После открытия сезона охоты сотрудники отдела охотничьего надзора Минприроды проводят интенсивные рейды по контролю за соблюдением правил охоты и проверке наличия у охотников соответствующих документов.

По информации экологического ведомства, впервые было использована специальное оборудование — тепловизор. С его помощью можно обнаруживать теплочувствительные объекты на расстоянии несколько сотен метров.

Минприроды призывает охотников лояльно относиться к появлению инспекторов и предъявлять все необходимые документы по первому требованию. При себе необходимо иметь охотничий билет, разрешение на добычу и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Напомним, что в этом году сезон охоты начался 19 августа и продлится до конца декабря текущего года.

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