В Ингушетии нарушения правил охоты будут выявлять с помощью тепловизора
После открытия сезона охоты сотрудники отдела охотничьего надзора Минприроды проводят интенсивные рейды по контролю за соблюдением правил охоты и проверке наличия у охотников соответствующих документов.
По информации экологического ведомства, впервые было использована специальное оборудование — тепловизор. С его помощью можно обнаруживать теплочувствительные объекты на расстоянии несколько сотен метров.
Минприроды призывает охотников лояльно относиться к появлению инспекторов и предъявлять все необходимые документы по первому требованию. При себе необходимо иметь охотничий билет, разрешение на добычу и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.
Напомним, что в этом году сезон охоты начался 19 августа и продлится до конца декабря текущего года.