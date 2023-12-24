В Ингушетии неизвестные ворвались в больницу и ранили мужчину

«Поступило сообщение из больницы о нападении на гражданина. Полицейские установили, что в медучреждение явились двое неизвестных и попытались силой увести с собой мужчину, ухаживавшего за братом, находящимся там на лечении», — рассказал собеседник.

По его словам, столкнувшись с сопротивлением гражданина, неизвестные несколько раз выстрелили в него, после чего покинули здание.

Сообщается, что пострадавший с огнестрельными ранениями госпитализирован.

Полиция устанавливает обстоятельства нападения и причастных к нему лиц.