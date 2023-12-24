Нападение

В Ингушетии неизвестные ворвались в больницу и ранили мужчину

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В Малгобекскую центральную районную больницу ворвались двое неизвестных и выстрелили в мужчину. Полиция проводит проверку, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МВД.

«Поступило сообщение из больницы о нападении на гражданина. Полицейские установили, что в медучреждение явились двое неизвестных и попытались силой увести с собой мужчину, ухаживавшего за братом, находящимся там на лечении», — рассказал собеседник.

По его словам, столкнувшись с сопротивлением гражданина, неизвестные несколько раз выстрелили в него, после чего покинули здание.

Сообщается, что пострадавший с огнестрельными ранениями госпитализирован.

Полиция устанавливает обстоятельства нападения и причастных к нему лиц.

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