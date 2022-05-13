В Ингушетии объявлены флешмобы в рамках празднования 30-летия возрождения республики

Для того чтобы принять участие в акции «Читаем про Ингушетию», необходимо записать видеоролик с чтением стихотворения, посвященного республике, и выложить его на своей странице в соцсетях с хештегом #читаемпроИнгушетию.

Желающим поучаствовать во флешмобе «Окна Ингушетии» необходимо разрисовать окна своих домов, квартир, офисов в тематику 30-летия возрождения Ингушетии. Сделать фото итогового результата и выложить на своей странице в соцсетях с пометкой #окнаИнгушетии.

Чтобы стать участником акции «Фото с флагом Ингушетии», нужно сфотографироваться с ингушским флагом и выложить фото в социальных сетях с хештегом #фотосфлагомИнгушетии.

«К участию во флешмобах рекомендуется подходить творчески, одновременно с этим проявляя уважение к грядущей значимой дате для Ингушетии», — отметили в Минкультуры.