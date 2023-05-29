В Ингушетии определились муниципалитеты с лучшими показателями по передаче МКД управляющим компаниям

Отмечается, что, по информации Госжилинспекции, в Ингушетии на сегодняшний день многоквартирный жилой фонд республики насчитывает 492 МКД. Из них форма управления реализована лишь в 227 домах. В процентном соотношении 54% домов находятся без управления.

В Малгобеке все 115 домов в городе переданы в управление частной управляющей компании, в Карабулаке все 39 МКД находятся в управлении муниципальной управляющей компании. Положительная динамика отмечена и в Сунже, где еще в прошлом году все дома были без управления. Всего их 39. Из них на данный момент 10 переданы в управление частной компании, в 21 организовано непосредственное управление, остаются 8 домов (аварийных), по ним работа тоже ведется.

Наихудшая ситуация сложилась в Магасе и Назрани. В этих городах практически все дома находятся без управления. В столице республики расположено 174 МКД, из них 159 без управления. В Назрани их 80, 72 без управления.

Также ряд муниципальных образований, где остаются дома без управления, это Сунженский район (13 домов), Назрановский район (9 домов), Малгобекский и Джерахский районы (по 2 дома).

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, наличие управляющей компании в многоквартирных домах — обязательная норма законодательства, направленная в первую очередь на обеспечение безопасности проживания там граждан.

«Отсутствие управляющей компании очень серьезно влияет на условия проживания жителей многоквартирных домов. Все должны это понимать. Капитальный ремонт домов, их санитарное содержание, коммунальные услуги, вопросы, связанные с обслуживанием лифтового и газоиспользующего оборудования в таких домах — решением всех этих вопросов может и должна заниматься управляющая компания. Без наличия управляющих компаний данные мероприятия реализовать невозможно. Учитывая все эти обстоятельства, необходимо в кратчайшие сроки завершить работу по ее созданию», — заявил Глава республики, комментируя проблему.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что нормами законодательства определены порядок, сроки, типовые условия и ситуации, при которых имеется возможность реализовать различные формы управления в МКД. Например, четко установлено, что в течение 20 дней со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию МКД, орган местного самоуправления обязан объявить и в течение 40 дней провести открытый конкурс по отбору управляющей организации.