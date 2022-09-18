В Ингушетии организовали пресс-тур для тревел-блогеров

С 17 по 21 сентября гостям покажут самые яркие и притягательные места региона. В течение пяти дней гости успеют побывать и по достоинству оценить достопримечательности горной части: Ляжгинский и Фуртогский водопады, крупнейший башенный комплекс замкового типа «Эрзи», Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник, Таргимскую котловину, средневековый город Эгикал, а также самый древний на территории России христианский храм Тхаба-Ерды (VIII —XII вв.), замок-крепость «Вовнушки», башенный комплекс Пялинг.

В программе тура для гостей республики запланирован увлекательный пеший марафон — восхождение на Столовую гору.

Узнать о быте и укладе ингушей гости республики смогут во время обеда в одной из ингушских семей — жителей горной Ингушетии. Хозяева дома расскажут об ингушских обычаях и традициях. Им дадут урок по национальному танцу и приготовлению национальной традиционной пресной ингушской лепешки.

Будет также дан мастер-класс по войлочному ковроделию и национальным ремеслам ингушей и состоится знакомство с уникальной технологией изготовления изделий из рыбьей кожи «Shadi».

Ранее руководитель субъекта неоднократно заявлял о необходимости развития внутреннего туризма. По мнению Махмуда-Али Калиматова, в этом должны быть заинтересованы все жители республики.

«Приглашайте к нам своих друзей, новых знакомых, однокурсников, сослуживцев. Пусть они хоть раз увидят, какой у нас красивый край, какая богатая природа, чистый воздух, целебные вода и травы. У нас много исторических достопримечательностей, интересных обычаев и традиций, вкусной еды. Я уверен, что все уедут из Ингушетии с лучшими впечатлениями и расскажут о республике уже своим друзьям и знакомым, и вместе с ними снова вернутся сюда. Кроме положительного имиджа, это позволит нам развивать экономику, а вовлеченное в туризм население сможет повышать собственные доходы», — считает Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Отметим, что в период пандемии Ингушетию посетили более 200 тыс. туристов. Всего с 2019 и первого полугодия 2022 года цифра достигла 430 тысяч.