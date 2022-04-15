В Ингушетии откроется блогерская студия Insight People

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В Магасе состоялась презентация всероссийского блогерского проекта Insight People, объединяющего контент-мейкеров по всей стране, сообщил корреспондент газеты «Ингушетия» с места события.

«Команда московских резидентов в ходе мероприятия рассказала обо всех нюансах и подробностях сотрудничества», — сказал спецкорр.

«Наша задача создать в Ингушетии и, в частности, в городе Магас особенную творческую среду, которая будет отвечать всем современным требованиям и развивать креативный класс в регионе. Мы предоставим блогерам инновационное пространство и обеспечим контент-мейкеров необходимыми ресурсами для развития», — прокомментировала руководитель департамента по работе с блогерами Insight People Лидия Рогова.

Однако, как сообщили резиденты Insight People, в Магасе значительно ограничены возможности развития творчества, многие блогеры не могут раскрыть свой потенциал в полной мере.

По их словам, это заключается в нехватке ресурсов для развития творчества: недостаток учреждений культуры и мест проведения досуга сдерживает потенциальных контент-мейкеров.

Парки отдыха, рекреационные территории, культурная жизнь, по мнению блогеров, в регионе не отвечает запросам жителей, и молодежи крайне сложно реализовать свой потенциал.

«Несмотря на отсутствие инфраструктуры для творчества в городе Магас много ярких творческих личностей, которые развиваются в музыкальном творчестве, рассказывают о красоте природы и достопримечательностях, а также специализируются на публикациях о национальной кухне», — резюмировали резиденты Insight People.

Напомним, что проект Insight People представляет собой уникальную блогерскую платформу, которая объединила уже более 800 инфлюенсеров в 57 регионах России. В каждом региональном центре открывается блогерская студия, где с помощью профессионального оборудования и опытных наставников всероссийского масштаба контент-мейкеры создают видеоролики и делятся идеями с единомышленниками.

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