В Ингушетии откроют стационары реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы
В Ингушетия в рамках реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» откроют дневные стационары реабилитации на 15 коек для детей с заболеваниями нервной системы, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.
«В Ингушетия по программе планируется расширение реабилитационного коечного фонда для взрослых и создание на базе Джейрахской районной больницы республиканского Реабилитационного центра. Также в ближайшие несколько лет будут открыты дневные стационары на 15 коек: по профилю «медицинская реабилитация для детей с заболеваниями нервной системы» на базе Детской республиканской клинической больницы и для взрослых в Малгобекской центральной районной больнице», — говорится в сообщении.
Также откроют амбулаторное отделение реабилитации для взрослых в Городской поликлинике и кабинет оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи по реабилитации для детей в Городской детской поликлинике.
Кроме этого, запланированы оснащение медоборудованием отделений реабилитации и подготовка специалистов, принимающих участие в осуществлении реабилитации.