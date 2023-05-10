В Ингушетии открыли аккредитацию для журналистов на всероссийский турнир по дзюдо в Назрани

Напомним, соревнования состоятся с 13 по 14 мая 2023 года во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани.

Как сообщили в Минспорта республики, заявки на аккредитацию необходимо направлять на электронную почту sport2614@mail. ru до 12 мая. Заявки, отправленные позже, рассматриваться не будут.

В обращении необходимо указать: ФИО, СМИ, тип аккредитации (ТВ, фото, пресса) и контактный телефон.

Отмечается, что допуск представителей СМИ на место проведения соревнований будет возможен только при наличии у каждого журналиста аккредитационного бейджа. Бейджи необходимо получить до 12 мая в пресс-службе Министерства спорта Ингушетии или в день проведения соревнований.