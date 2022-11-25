В Ингушетии отметят вековой юбилей старейшего издания на Юге России газеты «Сердало»

«Первый номер газеты «Сердало» («Свет»), вышел 1 мая 1923 года в городе Владикавказе. Уже в 2023 году мы будем праздновать вековой юбилей общенациональной газеты. К этой дате редакция формирует свой замечательный музей. Благодаря поддержке читателей разных возрастных поколений, его фонд пополняется новыми документами, материальными объектами, уникальной журналистской атрибутикой. За последний год удалось собрать десятки редких экземпляров газеты, замечательные технические средства, фотодокументы, письма, редакционную утварь и многое другое. В нем представлена материальная атрибутика журналистской жизни в разные периоды советского времени, и после распада СССР. Среди экспонатов газетного музея орден «Знак Почета», которым «Сердало» была награждена в 1973 году указом Президиума Верховного Совета СССР», — отметила Курскиева.

По ее словам, жители Ингушетии, чьи родные и близкие люди трудились в главном печатном издании региона, передают в музей личные архивы журналистов, необычные записывающие устройства, перьевые ручки и чернильницы, аппараты связи, блокноты с советскими символами.

«Газета «Сердало» представляет целую эпоху. На ее страницах отражалась жизнь разных поколений, самые яркие события в истории ингушского народа. Это не просто печатное издание — это достояние нации, и надо делать все возможное, чтобы ее славный путь не прерывался. Юбилей мы отметим на должном уровне. У нас в течение двух лет два таких монументальных события — 100 лет газете и 100 лет образования ингушской государственности. И надо подойти к празднованию этих дат со всей ответственностью», — подчеркнул Глава.

Он также одобрил преобразования в работе редакции и отметил, что для успешных позиций очень важно соответствовать современным запросам, связанным с развитием цифровизации и новых технологий.

В ходе встречи главный редактор рассказала, что за период с 2021 года в газете уже произошли масштабные перемены.

«В настоящее время печатный вариант газеты выходит на ингушском языке. Интернет-издание газеты «Сердало» осуществляется на русском и ингушском языках. Новостной блог издания находится на первых позициях региональной новостной ленты поисковых систем. Готовится к изданию большая книга по истории газеты «Сердало». Произведено техническое переоснащение редакции, закуплены компьютеры и необходимая оргтехника. На базе редакции «Сердало», для оперативного создания информационного контента социальных сетей, работает видеостудия», — отметила Курскиева.

Одним из важнейших проектов газеты «Сердало» сегодня является разработка электронного, орфографического словаря ингушского языка для Microsoft Word с уникальной раскладкой клавиатуры. Он будет доступен пользователям в скором времени, после подготовки приложения «Клавиатура со встроенным словарем ингушского языка для Android». Также завершается разработка нового сайта газеты, на котором в следующем году откроется раздел «Литературный салон».

В редакции газеты «Сердало» силами ее сотрудников создано большое информативное панно с репринтами газетных полос в человеческий рост. Сегодня читатели и гости редакции могут ознакомиться с историческими свидетельствами, редкими газетными материалами и уникальными фотографиями. Материалы раннего периода представлены на латинице и кириллице.