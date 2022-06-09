Прогноз

В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал до 25 метров в секунду

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До конца суток 9 июня, а также 10 июня местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.

На реках возможен подъем уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что за гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение, просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождение рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.

При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112».

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