В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал до 25 метров в секунду
До конца суток 9 июня, а также 10 июня местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.
На реках возможен подъем уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что за гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение, просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождение рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.
При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112».