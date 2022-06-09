В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал до 25 метров в секунду

На реках возможен подъем уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что за гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение, просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождение рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.

При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112».